الرئاسة الفلسطينية تنتقد قرار إسرائيل منع دخول المسيحيين لكنيسة القيامة
"القرار يعتبر بمثابة تحد سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها"
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة، قائلا إنه يأتي "استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها".
ونقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية القول إن القرار الإسرائيلي يتزامن أيضا مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل من وصفهم بالمتطرفين اليهود.
واعتبر المسؤول الفلسطيني أن القرار يعتبر بمثابة "تحد سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها".
وأضاف أبو ردينة أن ذلك يعد "استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية".
وتتزامن الأعياد المسيحية هذا العام مع عيد الفصح اليهودي وشهر رمضان للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإصابة 8 فلسطينيين في اشتباكات جديدة مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
وتستمر التوترات منذ أيام بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.
-
بأسماء مستعارة.. العراق يعلن استرداد ملايين الدولارات من مصارف لبنانيةالأموال التي تم تهريبها كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماء مستعارة اقتصاد
-
روسيا: العملية العسكرية مستمرة.. وبوتين يلغي خطط اقتحام مصنع آزوفستالوزير الدفاع الروسي يقول لبوتين إن الوضع في ماريوبول هادئ ويسمح بعودة المدنيين العرب والعالم
-
قطع الكهرباء عن زعيم المعارضة بتركيا.. لاحتجاجه على غلائهاكمال كيليجدار أوغلو رفض تسديد فواتيره منذ فبراير الماضي احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العرب والعالم
-
سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة الجمعة"وفقا لتقديرات محطة النيازك الدولية فإن مراقبي ظاهرة Lyrid هذا العام سيتمكنون من رؤية نحو 18 شهاباً متساقطاً في السماء كل ساعة" علم