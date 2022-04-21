شرطة منطقة كييف تعثر على مقبرتين جماعيتين تضمان قتلى مدنيين

أعلنت شرطة منطقة كييف، الخميس، اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضمان 9 جثث في مدينة بورودينكا، شمال غرب العاصمة الأوكرانية، فيما تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ57.

وصرح قائد شرطة منطقة كييف أندريه نيبيتوف، أن امرأتين ومراهقا كانوا من بين "مدنيين قتلوا على أيدي الروس".

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وأضاف: "أريد أن أؤكد أن هؤلاء الأشخاص مدنيون".

كما ذكر نيبيتوف أن الجيش الروسي أطلق الرصاص عمدا على مدنيين لم يبدوا مقاومة ولم يشكلوا أي تهديد، وأن بعض الضحايا تعرضوا للتعذيب، على ما يبدو. وتم نقل جميع الجثث إلى مشارح منطقة كييف لإجراء فحوص الطب الشرعي.

هذا وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الخميس، في تحديث صباحي، أن القوات الروسية تواصل هجومها في شرق البلاد بهدف بسط السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضافت أن الجيش الروسي يواصل "شن ضربات صاروخية وقصف البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا".

وتتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لقصف وإغلاق جزئي.

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، يومها الـ57 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير أراضي دونباس.

وقالت الاستخبارات البريطانية إن القوات الروسية تتقدم من مناطق عدة في دونباس باتجاه كراماتورسك، مضيفة أن روسيا تسعى لتوفير دعم جوي كبير لعمليتها في شرق أوكرانيا.