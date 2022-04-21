غارات إسرائيلية على قطاع غزة تستهدف موقعين لحماس

شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عدة بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس استهدفت موقعاً لحركة حماس في وسط قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، حسب مراسل "العربية".

وقصف الطيران الإسرائيلي بـ12 صاروخاً موقع عيسى البطران التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، ما أسفر عن وقوع أضرار، وفق فرانس برس.

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كما قصف موقعاً آخر لحماس (قريش) في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أوقع أضراراً كبيرة ولا إصابات.

فيما تم إطلاق 4 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات، وقد اعترضتها منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية"، وفق مراسل "العربية".

مخصص لإنتاج محركات صاروخية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مبنى تحت الأرض لحماس في قطاع غزة مخصصاً لإنتاج محركات صاروخية، رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية نحو بلدة سديروت.

يأتي ذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن صاروخاً أطلق مساء الأربعاء من قطاع غزة سقط في جنوب إسرائيل من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار. وقال في بيان مقتضب إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

من جهتها ذكرت الشرطة الإسرائيلية بأن الصاروخ سقط بحقل في بلدة سديروت الإسرائيلية من دون أن يسفر عن إصابات.

توتر شديد

يشار إلى أن هذا الصاروخ هو الثاني الذي يُطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ مطلع الأسبوع، لكنه الأول منذ شهور الذي يسقط في إسرائيل.

فمساء الاثنين، اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخاً أطلق من القطاع. وعقب هذا القصف الذي لم تتبنه أي جهة، قصف الطيران الإسرائيلي مواقع يشتبه بأنها لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر الشديد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لا سيما بعد اشتباكات دارت في نهاية الأسبوع المنصرم بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية.