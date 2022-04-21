قديروف: القوات الروسية ستسيطر على مصنع أزوفستال الخميس
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن القوات الروسية ستسيطر تماماً على مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول الخميس.
وقال قديروف في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت في وقت مبكر من الخميس (بالتوقيت المحلي): "قبل وقت الغداء أو بعده سيكون (مصنع) أزوفستال تحت السيطرة التامة للقوات الروسية"، وفق رويترز.
يأتي ذلك فيما تقاتل قوات شيشانية في أوكرانيا ضمن عمليات الجيش الروسي هناك.
آخر معقل للقوات الأوكرانية
ومصنع أزوفستال للصلب هو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح الأربعاء إن الجيش الروسي "يركز الجزء الأكبر من جهوده على السيطرة على مدينة ماريوبول ومواصلة محاولاته الهجومية بالقرب من مصنع أزوفستال للصلب".
في حين لم تعلق روسيا مباشرة على التطورات. لكن الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك - حيث تقع ماريوبول - ذكروا أن 5 جنود أوكرانيين يدافعون عن مصنع الصلب ألقوا أسلحتهم وأنه تم إجلاء 140 مدنياً.
هدف مهم
يذكر أنه منذ بدء حصار ماريوبول مطلع مارس الفائت، دعت روسيا القوات الأوكرانية مراراً إلى إلقاء أسلحتها.
واستسلم أكثر من ألف جندي أوكراني الأسبوع الماضي. لكن مئات آخرين، بحسب الانفصاليين الموالين لروسيا، ما زالوا يتمركزون في مصنع أزوفستال الضخم حيث يقاومون بشراسة، وفق ما أفادت فرانس برس الثلاثاء.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الفائت، شكلت تلك المدينة الاستراتيجية هدفاً مهماً لموسكو، لاسيما أن السيطرة عليها ستسمح بربط القوات الروسية المتواجدة شرقاً، بجنوب البلاد، لاسيما شبه جزيرة القرم التي ضمت للأراضي الروسية في 2014.
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