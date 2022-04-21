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موسكو تنتظر رد كييف حول "مقترحات".. وتطمئن لندن على أسيريها

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A Russian flag waves next to one of the Kremlin towers in downtown Moscow on February 26, 2022. Ukrainian forces repulsed a Russian attack on Kyiv but sabotage groups infiltrated the capital, officials said Saturday as Ukraine reported 198 civilians killed in Russia's invasion so far. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS france - ukraine - russia - conflict - sanction ukraine - russia - conflict india - ukraine - russia - conflict - protest india - ukraine - russia - conflict - protest india - ukraine - russia - conflict - protest india - ukraine - russia - conflict - protest ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict topshot - us - russia - ukraine - conflict - rally ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict moldova - ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict india - russia - ukraine - conflict - students
العلم الروسي يرفرف في موسكو (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

موسكو تنتظر رد كييف حول "مقترحات".. وتطمئن لندن على أسيريها

روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترحاتها في إطار عملية التفاوض.. والخارجية الروسية تطمئن لندن أن المقاتلين البريطانيين اللذين أُسرا في أوكرانيا يتلقيان الرعاية اللازمة

العربية.نت

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طمأنت روسيا بريطانيا على حال مواطنيها اللذين تم أسرهما خلال قتالهما مع القوات الأوكرانية، بينما أكدت موسكو أنها تنتظر رداً من كييف حول مقترحات أرسلتها لها.

مقترحات من روسيا.. وانتظار رد من كييف

ونقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء عن الكرملين قوله اليوم، إن روسيا تنتظر رد أوكرانيا على مقترحاتها في إطار عملية التفاوض بين البلدين.

ونسبت الوكالة للكرملين القول إن ذلك يأتي بعد تسليم الوثيقة للسلطات الأوكرانية في كييف.

من آخر مفاوضات مباشرة عقدها الروس والأوكرانيون في تركيا في مارس الماضي
من آخر مفاوضات مباشرة عقدها الروس والأوكرانيون في تركيا في مارس الماضي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال أمس الأربعاء، إنه لم يطلع أو يسمع عن الوثيقة التي يقول الكرملين إنه أرسلها لأوكرانيا.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المحادثات الروسية - الأوكرانية مستمرة.

حال الأسيرين البريطانيين

في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن المقاتلين البريطانيين اللذين تم أسرهما في أوكرانيا يتلقيان الطعام والشراب والمساعدة اللازمة.

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة: "لا تقلقوا، الجانب الروسي يهتم بهما. يجري إطعامهما وسقيهما وتقديم المساعدة الضرورية لهما. تماماً كغيرهما من المقاتلين الأجانب الذين استسلموا أو اعتُقلوا".

وظهر المقاتلان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، اللذان أسرتهما القوات الروسية على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي يوم الاثنين، وطلبا مبادلتهما بحليف أوكراني للرئيس فلاديمير بوتين تحتجزه السلطات الأوكرانية.

شون بينر في قبضة الروس
  • شون بينر في قبضة الروس
  • أيدن أسلينم في قبضة الروس
2 صور
شون بينر في قبضة الروس
شون بينر في قبضة الروس
أيدن أسلينم في قبضة الروس
أيدن أسلينم في قبضة الروس

الرد على تعزيز تواجد الناتو على الحدود

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" للأنباء اليوم عن دبلوماسي روسي قوله، إن روسيا وبيلاروسيا ستردان على تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على حدودهما.

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وقال الدبلوماسي أليكسي بوليشوك في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "تاس" في مقابلة: "يتعين علينا أن نرد بالتعاون مع حلفائنا في بيلاروسيا على تعزيز الوجود العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي على حدود دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتنسيق الخطوات على الساحة الدولية".

إغلاق قنصليات أوروبية في روسيا

في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم إنها أمرت بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.

وأضافت الوزارة في بيان إنها ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرغ وبسكوف وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرغ ومكتبها في بسكوف وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرغ.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت لاتفيا وإستونيا قد أمرتا بإغلاق قنصليات روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا بينما طلبت ليتوانيا من السفير الروسي المغادرة.

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