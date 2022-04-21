إعلام روسي: الأمن يحبط هجوماً لأحد مؤيدي داعش في القرم

نقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، الإعلان عن إحباط هجوم لأحد مؤيدي تنظيم داعش في القرم.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي، إن الهجوم الذي وصفه بالإرهابي كان يستهدف تفجير سكك حديد سيمفروبول.

مادة اعلانية

وأضاف الجهاز الأمني أن الإعداد للهجوم "تم بناء على تعليمات من قادة كتيبة تتار القرم المشاركة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية".

تتار القرم

ـ عام 1954: إبان الحقبة السوفيتية انضمت شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بعد أن أهداها الزعيم السوفيتي الأوكراني الأصل نيكتا خروتشوف إلى موطنه الأصلي.

ـ عام 1991: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت القرم جزءا من أوكرانيا المستقلة التي منحت الإقليم حكما ذاتيا.

ـ يمثل تتار القرم ذوو الأغلبية المسلمة نحو 12% من سكان شبه جزيرة القرم، ويبلغ عددهم نحو 243 ألف نسمة من عدد السكان البالغ نحو مليوني نسمة في الإقليم.

ـ يعدّ السكان من ذوي الأصول الروسية الذين تبلغ نسبتهم نحو 58% هم أكبر عرقية تسكن الإقليم، وهو ما يفسر نتيجة التصويت لمصلحة الانضمام لروسيا (2014).

ـ يمثل السكان من الأوكرانيين في الإقليم نحو 24%، وذلك وفقا لآخر إحصاء سكاني أجرته أوكرانيا منذ عام 2001.

من هي كتيبة القرم ومتى تأسست؟

انخرطت كتيبة القرم الإسلامية في الحرب الروسية الأوكرانية وتمكنت من استعادة قرية موتيجين الاستراتيجية الواقعة جنوب الطريق السريع E40 وSE من ماكاريف التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لحصار العاصمة كييف، بمساندة من قوات الجيش الأوكراني.

Бойцы Исламского батальона «Крым» сегодня зачистили село Мотыжин, расположенное на западе Киевской области



После того, как моджахеды дошли до центра села,их атаку поддержали военнослужащие Национальной гвардии



Местные жители проклинают рашизм и помогают в освободительной борьбе pic.twitter.com/jZkXeIYCou — mil_coach (@mil_coach) March 28, 2022

وبدأت حكاية الكتيبة بعد أحداث الثورة الشعبية الأوكرانية عام 2014 على نظام فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، والتي تسببت باضطرابات واسعة جنوب وشرق أوكرانيا، أدت في النهاية إلى انفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك بدعم روسي، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس عام 2014 بعاصمتها سيمفروبول، بعدما كانت جزءاً من الأراضي الأوكرانية منذ عام 1954، ضمن الاتحاد السوفيتي.

وأصبحت السيطرة الروسية على شبه الجزيرة أمراً واقعاً، وهو ما أدى إلى ظهور حركات مقاومة للاحتلال الروسي، مثل كتيبة تتار القرم الإسلامية وغيرها، حيث يعد التتار المسلمون من أبرز الأقليات التي تعيش داخل شبه الجزيرة منذ عقود طويلة.

وفي عام 2015، كانت "كتيبة تتار القرم" الإسلامية التي أسس رجل الأعمال "عيسى أكاييف" نواتها الأولى في عام 2014، واحدة من عدة كتائب مسلمة مثل كتيبة الشيخ منصور، وكتيبة جوهر دوداييف الشيشانيتين، وكتيبة نعمان جيلبيتشان التترية، تم تشكيلها للقتال التطوعي إلى جانب الجيش الأوكراني، لمواجهة الحركات الانفصالية المدعومة من روسيا، وصد التدخل العسكري الروسي الذي انتهى باحتلال جزيرة القرم وانفصال إقليمي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد في عام 2014.



كان عيسى أكاييف رجل أعمال يدير شركته الخاصة في عاصمة القرم "سيمفيروبول"، قبل أن تحتلها روسيا في عام 2014، وبعد أن نزح مع عائلته وكثيرين من أبناء تتار القرم إلى المناطق الأوكرانية المحاذية لشبه الجزيرة (نحو 20 ألفاً)، قرر توحيد أبناء الأقلية التترية لقتال روسيا والانفصاليين المدعومين منها، حيث تم تسليح كتيبته الإسلامية بتمويل ذاتي في البداية، قبل أن تحظى بدعم وتدريب من القوات المسلحة الأوكرانية لاحقاً.

في عام 2015، تحدثت تقارير عن توحيد كتيبة "تتار القرم" بقيادة عيسى أكاييف، تحت سقف واحد، مع كتيبة "نعمان جيلبيتشان" التترية أيضاً، والتي تأسست في مدينة خيرسون، التي تبعد 3 كيلومترات عن شبه جزيرة القرم، حيث كان يقود كتيبة "نعمان جيلبيتشان" لينور إسلاموف، وهو رجل أعمال وسياسي تتري معروف، فقد كان النائب السابق لرئيس وزراء القرم قبل أن تسقط بيد روسيا.

بعد عام 2016، انصهرت المجموعات المسلحة التابعة لتتار القرم داخل الجيش الأوكراني بعدما تم تفكيكها، وانضم معظم أفرادها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي عام 2019، تم انتخاب قائد كتيبة القرم الإسلامية عيسى أكاييف، كعضو في مجلس المحاربين القدامى التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى، ممثلاً لجمهورية القرم المحتلة.

في 28 شباط 2022، وبعد أربعة أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عاد عيسى أكاييف للظهور مجدداً بلحية بيضاء في مقطع فيديو وبجانبه مقاتلون من كتيبة القرم.

وأعلن مشاركة كتيبته في الدفاع عن أوكرانيا، محذراً القوات الروسية من استمرار حربها، وموجهاً في الوقت نفسه رسالة إلى مسلمي روسيا والقرم، يدعوهم فيها لرفض القتال في أوكرانيا.