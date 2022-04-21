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حركة طالبان تحظر تطبيق "تيك توك" في أفغانستان

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تيك توك (شترستوك)
تيك توك
أفغانستان وطالبان

حركة طالبان تحظر تطبيق "تيك توك" في أفغانستان

يعد أول قرار تتخذه الحركة لحظر تطبيق منذ أن تولت السلطة العام الماضي

العربية.نت، وكالات

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قال المتحدث باسم حركة «طالبان» إنعام الله سمنكاني إنه سوف يتم حظر تطبيق تيك توك في أفغانستان، وذلك في إطار نهج شرطي أخلاقي تتبناه حركة «طالبان».

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سمنكاني قال في تغريدة إن تطبيق تيك توك، واسع الانتشار «يضلل الجيل الأصغر سناً»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء، ويعد أول قرار تتخذه الحركة لحظر تطبيق منذ أن تولت السلطة العام الماضي.

وأضاف سمنكاني أن مجلس الوزراء قرر أيضاً حظر لعبة «ببجي» الكورية الجنوبية، ومنع القنوات التلفزيونية الأفغانية من إذاعة محتوى «غير أخلاقي».

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