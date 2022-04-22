الخارجية الروسية تعلن أن موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن

نقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية الروسية القول، إن موسكو منفتحة على "الحوار الصادق والاحترام" المتبادل مع الولايات المتحدة.

وأضافت الخارجية الروسية: "يتم الحفاظ على قنوات الاتصال (مع واشنطن) حتى في الظروف الحالية"، في إشارة إلى الحرب الأوكرانية - الروسية.

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ومنعت روسيا، الخميس، 29 أميركيًا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، بمن فيهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ومؤسّس "فيسبوك" مارك زوكربرغ، من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو إثر عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانين تضمنا أسماء الأشخاص المستهدفين بالإجراء، إن هؤلاء المواطنين الأميركيين "ممنوعون من دخول روسيا لأجل غير مسمى".

وشملت العقوبة العديد من المسؤولين الحكوميين، بينهم نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، والمتحدثان باسم البنتاغون جون كيربي والخارجية نيد برايس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أشاد بالتضحيات التي قدمها الأوكرانيون في الدفاع عن العاصمة كييف، مؤكدا أنهم حققوا انتصارا تاريخيا.

وغرد على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، مؤكدا أن وحدة الولايات المتّحدة مع الحلفاء والشركاء والشعب الأوكراني، توجّه رسالة لا لبس فيها إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مفادها أنّه لن ينجح أبداً في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها، ولفت إلى أنه "لا دليل بعد على سقوط ماريوبول نهائياً".