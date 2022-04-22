المستشار الألماني: علينا تجنب اندلاع حرب نووية

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن على حلف شمال الأطلسي تجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل ردا على سؤال حول تقاعس ألمانيا عن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال في مقابلة موسعة نُشرت، اليوم الجمعة، عن سبب اعتقاده أن تسليم الدبابات يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية، قال إنه لا توجد قاعدة تنص على متى يمكن اعتبار ألمانيا طرفا في الحرب في أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عنه قوله "لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن نفكر في كل خطوة بحذر شديد، وأن ننسق بشكل وثيق مع بعضنا البعض. تجنب التصعيد تجاه الحلف يمثل أولوية قصوى بالنسبة لي". وأضاف "عواقب الخطأ ستكون مأساوية".

يشار إلى أن المستشار الألماني يواجه ضغوطاً متزايدة في الداخل من أجل إرسال أسلحة ثقيلة إلى القوات الأوكرانية.

فيما اكتفت برلين حتى الآن بإرسال أسلحة مضادّة للدبابات وصواريخ أرض-جو وذخيرة وأسلحة دفاعية فقط للأوكرانيين.

لكن الحكومة تعهدت بتقديم مساعدات مالية تبلغ أكثر من مليار يورو حتى تتمكن كييف من شراء أسلحة تحتاج إليها للقتال.

وبعد تعهد ألمانيا قبل أيام بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من مليار دولار، من أجل مواجهة العملية العسكرية الروسية التي دخلت يومها الـ 56، أتى الرد من الجيش. فقد رفض مسؤول عسكري ألماني رفيع، فكرة تسليم أسلحة لأوكرانيا.

وأوضح نائب المفتش العام للقوات المسلحة ماركوس لأوبنتال، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني، أن تلك الخطوة قد تؤثر على الجاهزية العسكرية للبلاد، ولجهة التزامات البلاد مع حلف شمال الأطلسي بحوالي 13 ألف جندي ألماني حاليا، و16 ألفا العام المقبل.

كما أكد أن نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا ليس مسألة سهلة.