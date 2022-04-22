بريطانيا والهند تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

دعت الهند وبريطانيا، اليوم الجمعة، روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطوات لمساعدة نيودلهي في التخلي عن اعتمادها على روسيا، وذلك من خلال توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والدفاعية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي للصحافيين، إن الجانبين بحثا الموقف في أوكرانيا، وشددا على أهمية الدبلوماسية والحوار لمعالجة القضايا.

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وأضاف مودي في إشارة واضحة إلى نهج الصين العدائي في المنطقة: "دعا الجانبان أيضا إلى نظام حر ومنفتح وشامل يقوم على قواعد (ثابتة) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتحول جونسون لاستخدام اللغة الهندية كي يصف نظيره الهندي مودي قائلا إنه "خاس دوست" أي "صديق خاص". وأضاف: "لم تكن العلاقات بيننا قوية أو جيدة كما هي الآن".

وقال جونسون إن بريطانيا ستصدر رخصة تصدير عامة مفتوحة للهند، لتقليص الإجراءات البيروقراطية واختصار مدد تسليم المشتريات الدفاعية، وستكون هذه هي "أول رخصة تصدير عامة مفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أيضا عن استثمارات جديدة وصفقات تصدير بقيمة 1.29 مليار دولار في مجالات متنوعة من هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وحتى الصحة، ما يخلق نحو 11 ألف وظيفة في المملكة المتحدة.

وقال بيان للمفوضية العليا البريطانية في الهند، إن البلدين يلتزمان بتخصيص نحو 96.80 مليون دولار لطرح ابتكارات تقنية نظيفة قابلة للتكيف من الهند لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك إفريقيا، والعمل معا في مجال التنمية الدولية وتعليم الفتيات.

وبعد وصوله الهند أمس الخميس، قال جونسون إنه يدرك بعمق العلاقات التي تجمع الهند وروسيا.

وقال للصحافيين في أحمد آباد، عاصمة ولاية جوغارات غربي الهند، حيث هبطت طائرته: "علينا أن نعكس هذا الواقع، لكن من الواضح أنني سأتحدث عن ذلك إلى ناريندرا مودي".

ووصف مودي الوضع في أوكرانيا مؤخرًا بأنه "مقلق للغاية"، وناشد كلا الجانبين من أجل السلام. بينما أدانت الهند قتل المدنيين في أوكرانيا، لم تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن، وامتنعت عن التصويت عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

كما استجاب مودي بهدوء للضغط من الرئيس الأميركي جو بايدن وآخرين للحد من واردات النفط الروسي ردا على الغزو.

وقال جونسون يوم الجمعة إن "العالم يواجه تهديدات متزايدة من الدول الاستبدادية التي تسعى لتقويض الديمقراطية وخنق التجارة الحرة والعادلة وتدوس على السيادة".

وتابع: "تعاوننا في القضايا التي تهم بلدينا، من تغير المناخ إلى أمن الطاقة والدفاع، له أهمية حيوية ونحن نتطلع إلى المستقبل".

وأفاد بيان للمفوضية العليا البريطانية يوم الجمعة من المتوقع أن تبدأ بريطانيا في إرسال الجيل القادم من التعاضدية والرسائل المشتركة والرسائل المشتركة والرسائل البرية والجوية والفضائية والإلكترونية - لمواجهة التحديات المعقدة.

ويشمل ذلك دعم الطائرات المقاتلة الجديدة المصممة والمُصنَّعة في الهند، والتي تقدم أفضل الدراية البريطانية في صناعة الطائرات. قال البيان إن بريطانيا ستسعى أيضا لدعم متطلبات الهند للتكنولوجيا الجديدة لتحديد التهديدات في المحيط الهندي والرد عليها.

قال جونسون إنه ومودي ناقشا أيضًا التعاون الجديد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف دعم انتقال الطاقة في الهند بعيدًا عن النفط المستورد وزيادة مرونتها من خلال طاقة آمنة ومستدامة.

تتلقى الهند القليل نسبيًا من نفطها من روسيا، لكنها كثفت مشترياتها مؤخرًا بسبب الأسعار المخفضة. تعد الهند مشتريا رئيسيًا للأسلحة الروسية، وقد اشترت مؤخرًا أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة.