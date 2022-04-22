بعد كارثة نتفليكس.. السي إن إن بلس تغلق خدماتها

أعلنت شبكة "سي إن إن" وشركة "وورنز براذرز ديسكوفري" أنها ستتوقف في 30 أبريل الجاري، في مؤشر على فشل مشروع كان كفيلاً بضخ الحيوية في القناة الإخبارية الأميركية التي انطلقت قبل شهر فقط.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من اندماج "وورنر ميديا" التي تجمع بين "سي إن إن" و"إتش بي أو ماكس" مع "ديسكوفري" في شركة عملاقة واحدة للإعلام والبث التدفقي هي "وورنز براذرز ديسكوفري".

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فبعد تسعة أيام فقط من اكتمال الاندماج الذي أدى إلى إنشاء شركة Warner Bros. Discovery ، أعلنت الإدارة الجديدة يوم الخميس أنها ستوقف خدمة البث المباشر التي تقدمها CNN مقابل 5.99 دولار شهريًا.

وتم إبلاغ موظفي CNN أن شبكة CNN + ، التي تم إطلاقها في 29 مارس، سيتم إغلاقها في 30 أبريل، وفقًا لمذكرة من رئيس CNN الجديد كريس ليخت حصلت عليها صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية The Times.

وقال ليخت: "هذا القرار يتماشى مع استراتيجيتنا الأوسع نطاقًا للتوجه المباشر إلى المستهلك". وتابع "في سوق البث المعقد، يريد المستهلكون البساطة وخدمة شاملة والتي توفر تجربة أفضل وقيمة أكبر من العروض المستقلة".

خسائر نتفليكس

ويأتي قرار وقف شبكة سي إن إن بلس CNN + بهذه السرعة في أعقاب النتائج الفصلية الكارثية لشبكة نتفليكس Netflix العملاقة.

وخسرت الشركة المليارات من قيمة الأسهم بعد فشلها في تلبية توقعات نمو المشتركين.

وسلط انخفاض مشتركي Netfilx في الربع الأول الضوء على الحد الأقصى لما يرغب المستهلكون في إنفاقه على خدمات البث، والتي انتشرت تحت رعاية شركات الإعلام والتكنولوجيا، بما في ذلك وارنر ديسكفري وكومكاست وابل وأمازون.

وقال جون كلاين، الرئيس السابق لـ CNN الذي شارك في العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إن تراجع المشتركين في Netflix ربما يضع علامة تعجب على المخاوف الحالية والقائمة بالفعل بشأن شبكة السي إن إن نفسها".