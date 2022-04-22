روسيا تخطط لاحتلال جزء من مولدوفا لإنشاء ممر بري مع أوكرانيا 

أثار جنرال روسي كبير احتمال أن يكون الجزء المنشق المتحالف مع موسكو من دولة مولدوفا هو التالي في مرمى نظر الكرملين بعد غزوه لأوكرانيا.

وقال رستم مينكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، إن هناك خططًا للكرملين للعبور إلى ترانسنيستريا كجزء من استراتيجية لإنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، والذي استولت عليها موسكو من كييف في عام 2014 وفقا لمجلة نيوزويك الأميركية.

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وتعتبر ترانسنيستريا دولة انفصالية ناطقة بالروسية غير معترف بها دوليًا على أنها مستقلة، ولكنها تعتبر جزءًا من مولدوفا، وتدعم موسكو اقتصادها وتنتشر القوات الروسية هناك.

وأفادت وكالة أنباء تاس الرسمية أن مينكاييف قال في اجتماع لصناعة الدفاع في منطقة سفيردلوفسك الروسية إن "السيطرة على جنوب أوكرانيا هو طريق آخر إلى ترانسنيستريا، حيث توجد أيضًا حقائق تشير إلى اضطهاد السكان الناطقين بالروسية".



وقال يوم الجمعة "نحن الآن في حالة حرب مع العالم بأسره، كما كانت الحال في الحرب الوطنية العظمى"، في إشارة إلى وصف روسيا للحرب العالمية الثانية.