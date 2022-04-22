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30 مصابا فلسطينيا في مواجهات مع قوات إسرائيلية بساحات الأقصى

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من أحداث المسجد الأقصى
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الشرق الأوسط

30 مصابا فلسطينيا في مواجهات مع قوات إسرائيلية بساحات الأقصى

إسرائيل أبقت على قيودها بشأن عمر المصلين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى رغم إعلانها توقف اقتحام المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان

العربية.نت، القدس - عبدالحفيظ جعوان

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أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في القدس باندلاع اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، صباح الجمعة، في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وقالت مصادر طبية إن نحو 30 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال تجدد المواجهات في ساحات المسجد الأقصى بين العشرات من الشبان والقوات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد أبقت على قيودها بشأن عمر المصلين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى، رغم إعلانها توقف اقتحام المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان، إلا أن المواجهات تجددت عقب وصول عشرات الحافلات من مدن الداخل لأداء صلاة الفجر والاعتكاف في المسجد.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 31 إصابة بين صفوف المصلين في هذه المواجهات التي تشهدها الجمعة الثالثة من شهر رمضان، مشيراً في بيان إلى أنه قد "تم تقديم الإسعاف الأولي لـ14 من المصابين ونقلهم للمستشفى، وباقي الاصابات تم علاجها ميدانياً".

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وما زال الوضع متوترا في الحرم القدسي في هذه الجمعة الثالثة من الشهر الكريم، الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي.

وخلال الأسبوع الماضي، أصيب أكثر من 200 شخص معظمهم من الفلسطينيين، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية ردا على ذلك.

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