قيادي في كتيبة آزوف للعربية: هناك شوط طويل قبل سقوط ماريوبول

في مقابلة خاصة مع "العربية" و"الحدث"، قال القيادي في كتيبة آزوف الأوكرانية سيرغي كوروتكيخ، إن القوات داخل مصنع "آزوفستال" في ماريوبول ستقاتل حتى الرمق الأخير.

وأكد كوروتكيخ أن الحرب قد تكون طويلة، وعلى الأوكرانيين التعايش مع هذا الواقع.

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ونفى القيادي في كتيبة آزوف، سقوط ماريوبول في أيدي الروس، مشيرا إلى وجود شوط طويل قبل سقوط المدينة، على حد قوله.

وأوضح كوروتكيخ أن هناك الكثير من الجثث تحت الأنقاض في ماريوبول، لافتا إلى عدم القدرة على إرسال فرق لانتشالها بسبب القصف المتواصل.

كوروتكيخ أضاف: "هذه الحرب على الأغلب ستكون طويلة.. يجب أن نتعلم العيش بظروف الحرب.. يمكن أن يكون هناك أوقات للهدنة وتوقف للمعارك الشرسة.. ستدوم الحرب لفترة طويلة لسبب بسيط لأنه لا يوجد طرف حقق أهدافه من الحرب.. موسكو وبوتين يعيشان في ذل، وهو يريد إعادة اعتباره ويكره كييف وأوكرانيا بعدما جرى إذا كانوا يحاربون في البداية.. فهم الآن يستخدمون سياسة الأرض المحروقة، وهدفهم ليس فقط احتلال الأرض بل العبور عبر هذه الأرض بعد هدمها عن بكرة أبيها".

يأتي ذلك فيما قال حاكم مدينة ماريوبول، إن مستقبل الحرب في أوكرانيا يتوقف على مصير المدينة.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ضمن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية.

وأكدت الوزارة في بيان أنها تخطط أيضا لتأمين ممر إلى شبه جزيرة القرم.

ميدانيا، قالت الدفاع الروسية إن قواتها قصفت 58 هدفا عسكريا في أوكرانيا أمس.

وأوضحت الدفاع الروسية تدمير أسلحة ومعدات أوكرانية في منطقة محطة سكة حديد "ميليوراتيفنوي" بصواريخ من طراز كاليبر.