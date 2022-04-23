أوكرانيا تتهم روسيا بإفشال محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول

قال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على قناته على تلغرام إن محاولة جديدة لإجلاء مدنيين أوكرانيين من المدينة، التي دمرتها الحرب، فشلت اليوم السبت، واتهم القوات الروسية بأنها السبب في ذلك، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المسؤول أن 200 شخص من سكان مدينة ماريوبول تجمعوا لإجلائهم لكن القوات الروسية أبلغتهم بالتفرق وهددت بقصفهم.

مخابئ مظلمة تحت الأرض منذ شهرين.. نساء وأطفال ماريوبول في مجمع آزوفستال: نريد أن نرى الشمس #العربية pic.twitter.com/NoieDnowqw — العربية (@AlArabiya) April 23, 2022

مادة اعلانية

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات في الفشل المتكرر لعمليات الإجلاء من ماريوبول.

يأتي ذلك فيما قال أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم (السبت)، إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية، وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.

وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي: «يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال».

وكانت تقديرات للاستخبارات البريطانية، اليوم (السبت)، أشارت إلى استمرار وقوع معارك عنيفة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، رغم الادعاء الروسي بالاستيلاء الكامل على المدينة الساحلية.

وجاء في التحديث اليومي لوزارة الدفاع البريطانية، صباح اليوم (السبت)، أن هذه المعارك لا تزال تعرقل التقدم المتواصل، الذي تطمح روسيا إلى تحقيقه في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، ولفت التقرير إلى أن روسيا لم تحرز تقدماً حاسماً في الأربع وعشرين ساعة الماضية، لأن المقاومة الأوكرانية أحبطت ذلك.

كانت روسيا أعلنت قبل بضعة أيام، وبعد معارك عنيفة في أوكرانيا استمرت قرابة الشهرين «السيطرة الكاملة» على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرقي أوكرانيا.

ولا يزال مقاتلون أوكرانيون متحصنين داخل المجمع الكبير لمصنع آزوفستال للصلب في المدينة، ويُعْتَقَد أن مدنيين مختبئون هناك أيضاً.