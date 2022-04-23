.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا تتهم روسيا بإفشال محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول

  • الخط
جنود روس في ماريوبول (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تتهم روسيا بإفشال محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول

مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على قناته على تلغرام: القوات الروسية أبلغت السكان بالتفرق وهددت بقصفهم

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على قناته على تلغرام إن محاولة جديدة لإجلاء مدنيين أوكرانيين من المدينة، التي دمرتها الحرب، فشلت اليوم السبت، واتهم القوات الروسية بأنها السبب في ذلك، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المسؤول أن 200 شخص من سكان مدينة ماريوبول تجمعوا لإجلائهم لكن القوات الروسية أبلغتهم بالتفرق وهددت بقصفهم.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات في الفشل المتكرر لعمليات الإجلاء من ماريوبول.

يأتي ذلك فيما قال أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم (السبت)، إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية، وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.

وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي: «يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال».

أطفال ونساء في مخابئ مظلمة تحت الأرض في ماريوبول فيديو العربية روسيا و أوكرانيا أطفال ونساء في مخابئ مظلمة تحت الأرض في ماريوبول
عائلة أوكرانية تروي مأساة 5 آلاف كيلو قطعتها للفرار من ماريوبول فيديو العربية عائلة أوكرانية تروي مأساة 5 آلاف كيلو قطعتها للفرار من ماريوبول

وكانت تقديرات للاستخبارات البريطانية، اليوم (السبت)، أشارت إلى استمرار وقوع معارك عنيفة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، رغم الادعاء الروسي بالاستيلاء الكامل على المدينة الساحلية.

وجاء في التحديث اليومي لوزارة الدفاع البريطانية، صباح اليوم (السبت)، أن هذه المعارك لا تزال تعرقل التقدم المتواصل، الذي تطمح روسيا إلى تحقيقه في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، ولفت التقرير إلى أن روسيا لم تحرز تقدماً حاسماً في الأربع وعشرين ساعة الماضية، لأن المقاومة الأوكرانية أحبطت ذلك.

كانت روسيا أعلنت قبل بضعة أيام، وبعد معارك عنيفة في أوكرانيا استمرت قرابة الشهرين «السيطرة الكاملة» على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرقي أوكرانيا.

ولا يزال مقاتلون أوكرانيون متحصنين داخل المجمع الكبير لمصنع آزوفستال للصلب في المدينة، ويُعْتَقَد أن مدنيين مختبئون هناك أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أطفال ونساء في مخابئ مظلمة تحت الأرض في ماريوبول أطفال ونساء في مخابئ مظلمة تحت الأرض في ماريوبول
اكتشف المزيد