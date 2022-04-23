الدفاع الروسية: تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادمة إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادمة إلى أوكرانيا في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا الساحلية.

وقال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات له: "عطلت صواريخ طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو، محطة لوجستية في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، حيث تم تخزين مجموعة كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

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وأضاف المتحدث "أصابت الصواريخ 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وهي 3 مواقع للقيادة والمراقبة، و11 نقطة تعزيز عسكري، بالإضافة إلى أماكن تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "في مقاطعتي إليتشيفكا و كراماتورسك، تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، أما في محيط بلدة نوفايا دميتروفكا، دمرت نتيجة القصف منظومة الصواريخ المضادة للطائرات (بوك إم 1) وثلاث محطات رادار".

وأوضح أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش والقوات الجو فضائية الروسية 79 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وهي: 6 مراكز قيادة، و52 منطقة تمركز وتعزيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 16 مستودعا لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود، كما تم تدمير 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ثلاثة من طراز (بوك إم 1) في محيط بلدتي كوراخوفكا و رومانوفكا، بالإضافة إلى منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (تور) في منطقة سيرغيفكا".

واختتم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تصريحاته قائلا: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 141 طائرة، و110 مروحيات، و541 طائرة بدون طيار، و264 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و2479 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و278 راجمات صواريخ، و1081 مدفعية ميدانية وهاون و2321 مركبة عسكرية خاصة".