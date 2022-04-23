مقتل 3 بهجوم على موقع لجيش باكستان عند الحدود مع أفغانستان

قال الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إن مسلحين في أفغانستان أطلقوا نيران أسلحتهم الثقيلة عبر الحدود على موقع عسكري باكستاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد، في أحدث أعمال عنف هزت المنطقة المضطربة.

وأعقب ذلك معركة بالأسلحة النارية، حيث أطلق المسلحون النار على موقع للجيش في منطقة وزيرستان الشمالية الوعرة بباكستان، ما أسفر عن مقتل العديد، بحسب البيان.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من سلسلة انفجارات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تفجير مسجد في ولاية قندوز الشمالية، الجمعة، أودى بحياة 33 شخصا، من بينهم عدد من طلاب مدرسة دينية مجاورة.

وتسلط الزيادة المذهلة في الهجمات في أفغانستان- وكذلك في باكستان المجاورة - الضوء على التحدي الأمني المتزايد الذي يواجهه حكام طالبان، الذين وصلوا إلى السلطة في أغسطس/آب الماضي في الأيام الأخيرة من الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية وقوات حلف الناتو التي أنهت حربها التي استمرت 20 عاما.

وأعلن فرع داعش - ولاية خراسان مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات في جميع أنحاء أفغانستان، الخميس، استهدفت معظمها الأقلية الشيعية في البلاد.

وكان مسؤول محلي من طالبان وسكان ذكروا أن 47 شخصا قتلوا في غارات جوية قبل أسبوع على يد طائرات باكستانية اخترقت المجال الجوي الأفغاني، فيما نفت باكستان أنها نفذت الضربات.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة العام الماضي في أفغانستان، تصاعد التوتر الحدودي بين الجارتين، وتقول باكستان إن جماعات متشددة تشن عليها هجمات من الأراضي الأفغانية.