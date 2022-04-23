موسكو: واشنطن تحضر لاستفزازات باستخدام سلاح كيمياوي أو بيولوجي أو نووي بأوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تقول إن الغرب قد يستخدم أسلحة دمار شامل بأوكرانيا "لإلصاق الاتهام" بموسكو.. وهدف الاستفزاز المحتمل إجبار الصين والهند لفرض عقوبات على موسكو
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الغرب قد يستخدم أسلحة دمار شامل في أوكرانيا "لإلصاق الاتهام" بموسكو، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، فيما تُتم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرين اليوم.
وأضافت الدفاع الروسية أن واشنطن تحضر لاستفزازات باستخدام سلاح كيمياوي أو بيولوجي أو نووي بأوكرانيا.
كما أشارت إلى أن كييف تدرس استهداف مستودع للمخلفات الإشعاعية في كامينسكويه الأوكرانية.
الدفاع الروسية نوهت بأن هدف الاستفزاز المحتمل قد يكون إجبار الصين والهند لفرض عقوبات على موسكو.
يأتي ذلك في ضوء العملية العسكرية التي بدأتها موسكو في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، في ظل وجود ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "تهديد مستمر ينبع من أراضي أوكرانيا الحديثة".
هذا وقال سيرهي جايداي، حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية في تصريحات تلفزيونية، إن القوات الروسية واصلت، اليوم السبت، قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة في شرق البلاد وإنها تكثف القصف.
وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.
وتنفي روسيا استهداف المناطق السكنية.
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