لبنان: وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة طرابلس

قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن طفلة لقيت حتفها لكن تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان السبت.

⚠️⚠️⚠️طرابلس: غرق زورق وعلى متنه حوالي ٦٠ شخص. وجّه الصليب الأحمر اللبناني ٧ سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس pic.twitter.com/EMQVXbljG8 — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) April 23, 2022

وأفاد مراسل العربية بأن عطلا في الزورق هو الذي أدى إلى غرقه في المياه الإقليمية اللبنانية.

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وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق وإنه أرسل ما يزيد على 12 سيارة إسعاف للمنطقة.

وقال حمية "البحث ما زال جاريا عن الباقين. الذين كانوا على الزورق سوريين ولبنانيين".

وأفاد شاهد من رويترز بأن حشدا غاضبا بدأ يتجمع حول الميناء بحلول منتصف الليل، وشوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدا عن الساحل باتجاه المدينة.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.

ودفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى المخاطرة برحلة بحرية إلى أوروبا على متن زوارق صغيرة.

وطرابلس هي ثاني كبرى مدن لبنان والأفقر على البحر المتوسط، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

ويعاني لبنان الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروباً.

وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها الشرائية ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما لا يقل عن 1570 شخصاً، من بينهم 186 لبنانياً، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021.