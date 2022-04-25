أوكرانيا: لا اتفاق على ممرات آمنة في ماريوبول

بعدما أعلنت روسيا نيّتها وقف الأعمال العسكرية للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، أعلن نائب رئيس وزراء أوكرانيا، الاثنين، أنه لم يتم الاتفاق على ممرات آمنة في المدينة الساحلية اليوم.
وقال أليكسي ريزنيكوف: "لم يتم الاتفاق على ممرات آمنة في ماريوبول اليوم".
جاءت هذه التصريحات بعدما أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، استعداد الجيش لفتح ممر إنساني أمام المدنيين لمغادرة أراضي مصنع آزوفستال. وقال إن "الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم".
وناشدت كييف مراراً خلال الأيام الماضية، فتح ممرات آمنة من أجل إجلاء المدنيين، متهمة القوات الروسية بمحاولة القضاء على المقاتلين "الصامدين" في المعمل، ومعهم آلاف المدنيين، وفق قولها.
يشار إلى أن الروس حاولوا منذ الأيام الأولى لانطلاق العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، السيطرة على مدينة ماريوبول الاستراتيجية، إلا أنهم تمكنوا من دخولها والانتشار فيها بشكل شبه كامل الأسبوع الماضي، فيما شكل آزوفستال الاستثناء الوحيد.
وشكلت تلك المدينة المطلة على بحر آزوف، والتي كان يقطنها أكثر من 400 ألف شخص، هدفاً مهماً للقوات الروسية، لاسيما أن السيطرة عليها ستمكنهم من الربط بين الشرق الأوكراني بشبه جزيرة القرم جنوب البلاد، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.
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