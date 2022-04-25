الجيش الأوكراني: أسقطنا مقاتلة سوخوي روسية في خاركيف

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، تدمير طائرة روسية من طراز سوخوي في منطقة خاركيف شرق البلاد.

وأضاف الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية في فيسبوك، أن الطائرة من طراز سوخوي 34، ذات المقعدين، حيث سقطت قرب مدينة بالقلية.

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إلى ذلك، تداول ناشطون على تويتر مقاطع مصورة للطائرة وهي تسقط، فيما قفز مظليان منها يعتقد أنهما قائد الطائرة ومساعده.

من جهته، أوضح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن القوات الروسية تحاول كسر الدفاعات الأوكرانية في شرق البلاد.

استهداف مستودعات ذخيرة

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إطلاق صواريخ عالية الدقة من الجو خلال الليل أصابت ست منشآت عسكرية أوكرانية، بما فيها ثلاثة مستودعات للذخيرة في مقاطعة خاركيف.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة أيغور كوناشينكوف، فإن الطيران الحربي الروسي ضرب 56 منشأة عسكرية، بينها موقعان للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات والمعدات ومخزن للوقود في خاركيف، فيما تم القضاء على ما يصل إلى 160 عنصرا من القوات الأوكرانية و23 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.

الجيش الروسي ينتشر في خاركيف

بدوره، قال الجيش الأوكراني أمس الأحد، إن القوات الروسية تحاصر بشكل جزئي مدينة خاركيف ونقلت قاذفات صواريخ من طراز إسكندر-إم على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية نشرت قبل 3 أيام لقطات تظهر وحدات الجيش الروسي تتحرك عبر بلدات ومناطق سكنية في منطقة خاركيف بعد خروج التشكيلات المسلحة القومية الأوكرانية منها، على حد قولها.