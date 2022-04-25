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السودان.. امتداد القتال في غرب دارفور إلى عاصمة الولاية

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من أعمال العنف في دارفور عام 2021 (أرشيفية - أ ف ب)ة
من أعمال العنف في دارفور عام 2021 (أرشيفية - أ ف ب)

السودان.. امتداد القتال في غرب دارفور إلى عاصمة الولاية

دبي - العربية.نت

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انتقلت الاشتباكات المسلحة في غرب دارفور إلى عاصمة الولاية مدينة الجنينة، وذلك مع اتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشرات في بلدة قريبة في مطلع هذا الأسبوع.

وأوضح أحد سكان الجنينة اليوم الاثنين، أن صوت الرصاص سمع في المدينة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

السودان.. مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور السودان السودان.. مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور

بدوره، قال السفير البريطاني في الخرطوم إن أحداث غرب دارفور تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية مدنية، مبيناً ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف السودانية المعنية مسؤولياتها لمنع المزيد من العنف.

مقتل 160 شخصاً

وقتل ما لا يقل عن 160 شخصاً أمس الأحد، في أعمال عنف في الإقليم المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعا منذ عقود، وفق ما أفاد آدم ريغال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور.

من دارفور (أرشيفية- فرنس برس)
من دارفور (أرشيفية- فرنس برس)

واندلع صراع دارفور المستمر منذ سنوات عندما شن المتمردون من المنطقة العرقية الواقعة في وسط وجنوب الصحراء تمرداً في عام 2003، حيث اشتكوا من قمع الحكومة في العاصمة الخرطوم.

نزوح الآلاف

فيما ردت حكومة الرئيس المخلوع حينها عمر البشير بشن حملة قصف جوي ومداهمات لقوات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي.

إذ قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص ونزح 2.7 مليون عن ديارهم في دارفور على مر السنين.

من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)
من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)

وكانت الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع من بين أكثر الاشتباكات دموية في المنطقة خلال العامين الماضيين. وفي العام الماضي وحده، نزح حوالي 430 ألف شخص.

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