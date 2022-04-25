بـ20 قذيفة مدفعية.. إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين قصفاً مدفعياً على مواقع في جنوب لبنان، وفق مراسل "العربية".
وأضاف المراسل أن 20 قذيفة مدفعية إسرائيلية أطلقت على مواقع في جنوب لبنان.
فيما أفاد إعلام لبناني بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة بين مجدل زون وزبقين في جنوب لبنان.
قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل
جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة.
وقال على تويتر إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل، بحسب رويترز.
"هدوء" بشكل عام منذ 2006
يشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية عام 2006.
فيما دأبت فصائل فلسطينية صغيرة على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.
-
أوكرانيا تقترح على روسيا مفاوضات خاصة قرب آزوفتسالأعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد أنها اقترحت على روسيا إجراء مفاوضات قرب مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول (جنوب شرق) حيث لا يزال يتحصن جنود ومدنيون ... العرب والعالم
-
ماكرون: هذه المرحلة الجديدة لن تكون تتمة لـ5 سنوات انتهتتعهد إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه الأحد رئيساً لفرنسا في مواجهة منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان بـ"تجديد أسلوبه" لكي يكون "رئيساً ... العرب والعالم
-
البيت الأبيض: بايدن بحث مع بينيت ملف الحرس الثوري الإيرانيأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التهديد الذي تمثله إيران وأذرعها في المنطقة.بدوره، قال ... العرب والعالم