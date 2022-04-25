بـ20 قذيفة مدفعية.. إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين قصفاً مدفعياً على مواقع في جنوب لبنان، وفق مراسل "العربية".

وأضاف المراسل أن 20 قذيفة مدفعية إسرائيلية أطلقت على مواقع في جنوب لبنان.

مادة اعلانية

فيما أفاد إعلام لبناني بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة بين مجدل زون وزبقين في جنوب لبنان.

قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة.

وقال على تويتر إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل، بحسب رويترز.

"هدوء" بشكل عام منذ 2006

يشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية عام 2006.

فيما دأبت فصائل فلسطينية صغيرة على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.