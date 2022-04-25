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روسيا تحذر أميركا: أوقفوا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

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أوكرانيا تتلقى شحنة من المساعدات العسكرية الأميركية في مطار خارج كييف 10 فبراير 2022 - رويترز
روسيا و أوكرانيا

روسيا تحذر أميركا: أوقفوا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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مع تواصل الدعم الأميركي لأوكرانيا في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في الجارة الغربية للشهر الثالث، حذرت روسيا الولايات المتحدة من إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وقال سفير موسكو في واشنطن أناتولي أنتونوف للتلفزيون الروسي، الاثنين، "شددنا على عدم قبول هذا الوضع من واشنطن التي تصب الأسلحة في أوكرانيا، ونحن نطالب بوضع حد لهذه الممارسة ".

كما أوضح أنه تم إرسال مذكرة دبلوماسية رسمية إلى واشنطن تعرب عن مخاوف موسكو.

مئات الملايين من الدولارات

وتعهدت الولايات المتحدة لأوكرانيا بتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات جديدة خلال أعلى مستوى زيارة أميركية لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي قبل شهرين.

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان وبينهما الرئيس الأوكراني في كييف (فرانس برس)
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان وبينهما الرئيس الأوكراني في كييف (فرانس برس)

وفي اجتماعات مع زيلينسكي في كييف، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع ذخيرة بقيمة 165 مليون دولار للجهود الحربية الأوكرانية، إلى جانب أكثر من 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي.

وجاءت التعهدات أمس الأحد، فيما ضغطت أوكرانيا على الغرب للحصول على أسلحة أكثر فتكا ضد الحملة الروسية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، حيث تسعى القوات الروسية لطرد آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول المدمر.

من محيط كييف (أرشيفية- فرانس برس)
من محيط كييف (أرشيفية- فرانس برس)

كما أظهرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي استعدادا متزايدا لتزويد أوكرانيا بمعدات أثقل وأنظمة أسلحة أكثر تقدما.

وفي وقت سابق من أبريل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن 800 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت واشنطن إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً. وقد وصل حتى الآن إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية لكييف إلى حوالي 3،7 مليار دولار.

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