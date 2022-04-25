ماكرون: لست رئيس فريق إنما رئيس جميع الفرنسيين

أعلن إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه الأحد رئيساً لفرنسا في مواجهة منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني "يلزمني للأعوام المقبلة".

لكن توجه أيضاً إلى معارضيه قائلاً: "لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع"، وفق فرانس برس.

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وقال ماكرون في خطاب أمام برج إيفل في باريس: "أعلم أن عدداً من مواطنينا صوتوا لي الأحد ليس دعماً للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف"، لافتاً إلى أن "هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة".

بين 57.6 و58.2%

يذكر أنه أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون الأحد رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون الوسطي ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، وفق تلك التقديرات.

فيما راوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%، بحسب فرانس برس.

لوبان تعترف

في السياق، أعلنت مارين لوبان الأحد أنها ستواصل الكفاح السياسي ضد إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية، وفق رويترز.

في حين رحب القادة الأوروبيون بإعادة انتخاب ماكرون.

مؤيدون.. ومحتجون

وانطلقت صيحات الفرح عندما ظهرت النتائج على شاشة عملاقة أسفل برج إيفل، حيث لوح أنصار ماكرون بعلمي فرنسا والاتحاد الأوروبي. واحتضن الناس بعضهم بعضاً ورقصوا وهتفوا "ماكرون".

في المقابل أظهرت لقطات في وسائل التواصل الاجتماعي قيام شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بمهاجمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحتجون وسط باريس على إعادة انتخاب ماكرون، بحسب رويترز.

وأظهرت صور على تويتر محاولة الشرطة تفريق حشد معظمه من الشبان الذين تجمعوا في حي شاتليت بوسط باريس للاحتجاج على فوز ماكرون على لوبان.