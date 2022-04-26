برلين: ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين إلى "الإفراج الفوري" عن الناشط التركي عثمان كافالا بعد أن قضت محكمة في إسطنبول بسجنه مدى الحياة.

وقالت بيربوك في بيان: "ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا"، مضيفة أن الحكم "يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي"، وفق فرانس برس.

مادة اعلانية

كما لفتت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.

فيما هاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره "مهزلة قضائية".

معتقل منذ 4 أعوام ونصف

يشار إلى أن عثمان كافالا (64 عاماً) ناشط بارز في المجتمع المدني التركي وهو معتقل منذ 4 أعوام ونصف عام.

كذلك اتهم بالسعي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان من خلال تمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة المعروفة باسم "حركة جيزي" عام 2013 وأثناء محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وتسببت قضية كافالا في أزمة دبلوماسية في الخريف حين هددت أنقرة بطرد نحو 10 سفراء غربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، بعد مطالبتهم بشكل مشترك بالإفراج عنه.