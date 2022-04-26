بوتين لأردوغان: على كييف إصدار أمر للمقاتلين في أزوفستال بإلقاء أسلحتهم

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث اليوم الثلاثاء هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات وملف المساعدات في أوكرانيا. وأضاف أن بوتين أبلغ أردوغان أن العمليات العسكرية في ماريوبول توقفت، وأن على كييف إصدار أمر للمقاتلين في أزوفستال بإلقاء أسلحتهم.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن الحفاظ على "الزخم الإيجابي" الذي تحقق في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا أوائل هذا الشهر في إسطنبول سيكون في مصلحة جميع الأطراف.

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انتقاد أردوغان لبايدن

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من انتقاد أردوغان للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب تصريحاته عن أحداث عام 1915 بين العثمانيين والأرمن.

ولتركيا، عضو حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، علاقات طيبة مع البلدين وتتوسط لحل النزاع بينهما. واستضافت جولتي محادثات منفصلتين بين أوكرانيا وروسيا وتدفع لاستضافة اجتماع قمة بين رئيسي البلدين.

وقالت الرئاسة التركية في بيان "الرئيس أردوغان، الذي تطرق إلى أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعمل الممرات الإنسانية بشكل فعال والقيام بعمليات الإجلاء بطريقة آمنة، أشار إلى أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لوقف مسار الأحداث الذي يلحق الضرر بالجميع ولضمان تحقق سلام دائم".

وأضافت أن أردوغان كرر كذلك عرضا لاستضافة الزعيمين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سلام.

كان الرئيس التركي قد تحدث أيضا يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.