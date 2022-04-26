بيان أوروبي: "احتلال" روسيا للمنشآت النووية يقوض التشغيل الآمن للمحطات

أفاد بيان لكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوضة الطاقة في الاتحاد كادري سيمسون، اليوم الثلاثاء، أن ما وصفه باحتلال روسيا للمنشآت النووية يقوض التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية.

وذكر البيان أن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في أواخر فبراير شباط الماضي "تعرض السلامة النووية في أوروبا للخطر مرة أخرى".

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ودعا البيان موسكو إلى إعادة محطة زابوريجيا النووية إلى السلطات الأوكرانية.

هذا وقال المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثا،ء إن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشرنوبيل النووية "غير طبيعي" وارتفع في أعقاب سيطرة القوات الروسية على المنطقة.

وأضاف في تصريحات خلال زيارته الموقع أن "مستوى الإشعاع، برأيي، غير طبيعي. كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب تحريك معدات ثقيلة كانت القوات الروسية تحضرها إلى هنا وعندما غادرت. إننا نتابع الأمر يوما بيوم".