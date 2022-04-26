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غوتيريش يؤكد من موسكو أهمية الحوار مع روسيا

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غوتيريش ولافروف في موسكو
روسيا و أوكرانيا

غوتيريش يؤكد من موسكو أهمية الحوار مع روسيا

الرئيس زيلينسكي قال إنه لا يرى "أي عدل أو أي منطق في ترتيب الزيارات"

دبي - العربية.نت، وكالات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، خلال زيارة لموسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وقال غوتيريش قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار".

وأضاف أنه رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا "مع تفسيرات مختلفة لما يحصل" فيها، من الممكن إقامة "حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان".

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وبعد اللقاء مع لافروف، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غوتيريش.

وينتقل الأمين العام للأمم المتحدة من موسكو إلى كييف، حيث انتُقد كثيرا لاختياره زيارة موسكو قبل أوكرانيا مع تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه لا يرى "أي عدل أو أي منطق في ترتيب" الزيارات هذا.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بدت الأمم المتحدة مهمشة في إطار هذا النزاع لأسباب عدة، منها القطيعة الحاصلة بسبب هذه الأزمة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

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