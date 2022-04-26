وصلوا إلى 5 ملايين.. الأمم المتحدة تتوقع فرار 8.3 مليون أوكراني
تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: حرب أوسع في أوكرانيا قد تؤدي إلى نزوح 15 مليون شخص
توقعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرار 8.3 مليون أوكراني من بلدهم ارتفاعا من 5 ملايين حاليا.
وكان وزير العدل السويسري قد قال، الجمعة المنصرمة، نقلا عن تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "حربا أوسع في أوكرانيا قد تؤدي إلى نزوح 15 مليون شخص".
ونظرًا إلى تدهور الوضع في أوكرانيا، طلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي توقعت في بداية الحرب فرار أربعة ملايين أوكراني، 1,85 مليار دولار لدعم أعمالها وأعمال شركائها لصالح الأوكرانيين الفارين من بلدهم.
وقال المتحدث باسم المفوضية مات سالتمارش في جنيف في وقت سابق: "على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود قد انخفض بشكل كبير فإن أولئك الذين عبروا الحدود كانوا في حالة أكثر ضعفا، ولديهم موارد قليلة، وعدم معرفة بالمكان الذي قد يذهبون إليه".
هذا وتشكل النساء والأطفال 90% من أولئك الذين غادروا أوكرانيا، في حين أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مؤهلون للاستدعاء العسكري وغير قادرين على المغادرة.
7.1 مليون شخص فروا من ديارهم لكنهم ما زالوا في أوكرانيا
وقدرت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن 7.1 مليون شخص فروا من ديارهم لكنهم ما زالوا في أوكرانيا.
وبدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ"أسلحة عالية الدقة".
-
التضخم هاجس مُقلق لمسؤولي البنوك المركزية بالعالمتناولت الصحف السعودية يوم الجمعة بتاريخ 22 أبريل 2022م أن النائبة الأولى (جيتا جوبيناث) مدير عام صندوق النقد الدولي تحث محافظي البنوك المركزية أن ... آراء
-
بعد إضافتها إلى إمبراطوريته.. 4 طرق قد يغيّر بها ماسك مستقبل "تويتر"سهم تويتر ارتفع 19% خلال 10 سنوات مقابل 21000% لـ "تسلا" قصص اقتصادية
-
في بريطانيا هموم اقتصاد وسياسة"سنساعد الأسر على مواجهة تكاليف العيش إذا أمكن"ريشي سوناك، وزير المالية البريطانيبريطانيا ليست وحدها في الهم الاقتصادي العالمي. والحق أن الكل في الهم ... آراء