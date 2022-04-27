الصين تدين إبحار سفينة حربية أميركية بمضيق تايوان

وجه الجيش الصيني، يوم الأربعاء، إدانة للولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أميركية أخرى عبر مضيق تايوان ذي الحساسية، قائلا إن مثل هذه العمليات "تتعمد" الإضرار بالسلام والاستقرار.

وقالت البحرية الأميركية إن مدمرة الصواريخ الموجهة سامسون قامت "بعبور عادي عبر مضيق تايوان" يوم الثلاثاء بما لا يتعارض مع القانون الدولي.

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تجري الولايات المتحدة مثل عمليات الإبحار تلك مرة على الأقل كل شهر.