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تعطل خدمة الإنترنت في مدن فرنسية عدة بسبب أعمال تخريب

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أرشيفية
الانتخابات الفرنسية

تعطل خدمة الإنترنت في مدن فرنسية عدة بسبب أعمال تخريب

وأكدت وزارة الاقتصاد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم إبلاغها بمشكلة قطع أنابيب قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة

العربية.نت، وكالات

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن تعطّل خدمة الإنترنت في مدن فرنسية عدة، بسبب "أعمال تخريب".

وأكدت وزارة الاقتصاد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم إبلاغها بمشكلة قطع أنابيب قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة، في حين أشارت الشركة المشغلة "فري" المتضررة إلى حد كبير، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أفعال مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".

وأعلنت الشرطة الفرنسية، قبل يومين عن مقتل شخصين في باريس لم يمتثلا لأوامر التوقف.

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ويذكر أنه قد أفادت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية بأن متظاهرين قطعوا الطريق وسط مدينة رين بالمتاريس بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، التي تشير إلى فوز إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

ودعا اليساريون المتطرفون إلى هذه التظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت سلطات المحافظة يوم الجمعة حظر التظاهرات.

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