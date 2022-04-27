.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حريق في مستودع روسي للأسلحة قرب أوكرانيا

  • الخط
صور حريق في مستودع لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية - رويترز
صور حريق في مستودع في مدينة بيلغورود الروسية - أرشيفية - رويترز
روسيا و أوكرانيا

حريق في مستودع روسي للأسلحة قرب أوكرانيا

روسيا اتهمت القوات الأوكرانية مرارا بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية

موسكو - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

اندلع حريق الأربعاء في مستودع للأسلحة في قرية روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، كما قال حاكم المنطقة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية على تطبيق تلغرام "حسب المعلومات الأولية اشتعلت النيران في مستودع للذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا" على بعد عشرين كيلومترًا من الحدود الأوكرانية. وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق ولم تقع إصابات أو أضرار في المباني السكنية.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور.

زيلينسكي: تصرفات روسيا في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا تنذر بكارثة جديدة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي: تصرفات روسيا في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا تنذر بكارثة جديدة

وقال حاكما منطقتي كورسك وفوروني المجاورتين القريبتين أيضا من الحدود مع أوكرانيا إن الدفاعات المضادة للطائرات عملت ليلا.

قال حاكم كورسك رومان ستاروفويت عبر تلغرام "لم تقع إصابات أو دمار".

من جهته قال حاكم منطقة فوروني ألكسندر غوسيف إن الدفاع المضاد للطائرات "دمر بنجاح" طائرة استطلاع مسيرة صغيرة لم يحدد مصدرها.

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية مرارا بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية.

واندلع حريق الاثنين في مستودع للوقود في منطقة بريانسك المجاورة لأوكرانيا. وفي أوائل نيسان/أبريل قال حاكم منطقة بيلغورود المجاورة لبريانسك إن مروحيات أوكرانية توغلت وقصفت مستودعا للوقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | مدير تويتر: لا توجد خطط لتسريح العاملين في الوقت الحال العربية 360 | مدير تويتر: لا توجد خطط لتسريح العاملين في الوقت الحال
اكتشف المزيد