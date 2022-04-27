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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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عناصر من الجيش الإسرائيلي في جنين - (أرشيفية - رويترز)

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مصادر طبية: ثلاثة آخرون أصيبوا بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين فجر اليوم

جنين (الضفة الغربية) - رويترز

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قالت مصادر طبية فلسطينية في مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن فلسطينيا يبلغ من العمر 18 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين فجر اليوم.

وذكرت مصادر في خدمة الإسعاف الفلسطينية أن المصابين الذين تم نقلهم هم فتى عمره 16 عاما أصيب برصاص حي في الساق وآخر 19 عاما أصيب في الحوض وثالث 19 عاما أصيب في اليد والساق.

ونشر مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في شوارع المخيم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي بيانات بشأن الواقعة.

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