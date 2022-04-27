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منطقة انفصالية في مولدوفا: أعيرة نارية أطلقت من أوكرانيا 

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من ترانسدنيستريا - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

منطقة انفصالية في مولدوفا: أعيرة نارية أطلقت من أوكرانيا

قالت إن أعيرة نارية أُطلقت من الأراضي الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء باتجاه القرية الحدودية

العربية.نت، وكالات

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قالت منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في مولدوفا المتحالفة مع روسيا، اليوم الأربعاء، إن أعيرة نارية أُطلقت من أوكرانيا باتجاه قرية بها مستودع للذخيرة، في أحدث تقرير يثير مخاوف من احتمال اتساع نطاق حرب روسيا في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة داخلية المنطقة غير المعترف بها والتي تقع على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا في بيان أنه تم رصد عدة طائرات مسيرة وهي تحلق فوق قرية كوباسنا خلال الليل وأنها انطلقت من أوكرانيا.

وقالت إن أعيرة نارية أُطلقت من الأراضي الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء باتجاه القرية الحدودية. ولم تذكر تفاصيل أخرى لكنها قالت إن إطلاق النار لم يسفر عن أي إصابات.

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وتمتلك روسيا قوات في ترانسدنيستريا لحراسة أطنان من الذخيرة المخزنة في المنطقة منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ولدى موسكو قوات لحفظ السلام هناك بعد صراع بين القوات الانفصالية وقوات مولدوفا.

ونقلت وزارة الداخلية في ترانسدنيستريا عن "خبراء" قولهم إن كوباسنا تضم أكبر مستودع ذخيرة في أوروبا.

ولم ترد حكومة مولدوفا ووزارة الدفاع الأوكرانية حتى الآن على طلب للتعليق على بيان وزارة الداخلية في ترانسدنيستريا.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه تعليق وأشار إلى بيان وزارة الخارجية الأوكرانية أمس الثلاثاء الذي وجهت فيه كييف اتهامات إلى موسكو بمحاولة جر ترانسدنيستريا إلى حربها على أوكرانيا.

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