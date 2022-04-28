البنتاغون: القوات الروسية تحرك وحدات في محيط ماريوبول

أفاد مسؤول كبير في البنتاغون، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تحرك عددا من الوحدات في محيط ماريوبول، مشيرا إلى أن روسيا لديها 12 كتيبة في محيط ماريوبول، والتحرك يتم نحو الشمال والشمال الغربي.

وأضاف أن روسيا لديها 92 كتيبة مقاتلة تعمل على الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أن القوات الروسية لم تحقق تقدما كبيرا.

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20 كتيبة تتأهب

كما أضاف أن هناك 20 كتيبة روسية خارج الحدود، مرجحا انضمامها إلى القتال في أي وقت.

في الأثناء، لا يزال الآلاف محاصرين في ماريوبول الساحلية جنوب شرقي أوكرانيا داخل المدينة، بينما تدخل العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الـ 64.

من جهته، أكد مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا اتفاق حتى الآن مع روسيا لإجلاء الناس.

وقال ميخائيلو بودولياك، "للأسف، لم نستطع حتى اليوم تطبيق برنامج مباحثات مع الوفد الروسي في ماريوبول، ولا حتى فتح ممر إنساني نحو زابوريجيا لإجلاء سكاننا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية ليل الأربعاء الخميس.

"ماريوبول لم تسقط"

كما أضاف أن التصريحات الروسية بشأن استيلاء القوات الروسية على المدينة "غير صحيحة"، مشيراً إلى استمرار الضربات الجوية والصاروخية الروسية على معمل آزوفستال المحاصر.

يذكر أن مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف، شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، هدفا استراتيجيا لموسكو، كون السيطرة عليها ستفتح ممراء برياً لتنقل القوات الروسية بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو لأراضيها عام 2014.