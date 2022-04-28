روسيا: استهدفنا 6 مستودعات للوقود والذخيرة في أوكرانيا

فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثالث، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف 7 مستودعات للوقود والأسلحة والذخيرة في أوكرانيا، مؤكدة تدمير 76 هدفا عسكريا خلال يوم واحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 38 موقعا عسكريا أوكرانيا، مما أسفر عن تدمير ثلاثة مراكز قيادة و22 نقطة محصنة وسبع مناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية و7 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود.

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استهداف 76 منشأة عسكرية

كما أضاف أن سلاح الجو الروسي شن اليوم غارات على 76 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منها مستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية ومركز قيادة، و73 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية.

وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء هذه الضربات بلغت 320 شخصا و35 آلية ومركبة عسكرية.

تدمير منصة إطلاق صواريخ

كما أشار المتحدث إلى أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" واستهدفت منطقتين لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاثة صواريخ من الطراز المذكور قرب بلدتي بيتروبولييه ومالايا كاميشيفاخا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد.

إسقاط 7 مسيرات

فيما أعلن عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية، 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة خاركوف وإقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين.

إجمالا، أعلنت موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، تدمير 142 طائرة و111 مروحية و621 طائرة مسيرة و277 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2629 دبابة ومدرعة و302 راجمة صواريخ و1154 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2445 مركبة عسكرية خاصة.