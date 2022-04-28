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روسي أفرجت عنه واشنطن: ظروف السجن كانت صعبة

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صورة أرشيفية للطيار الروسي متداولة على مواقع التواصل
صورة أرشيفية للطيار الروسي متداولة على مواقع التواصل

روسي أفرجت عنه واشنطن: ظروف السجن كانت صعبة

دبي - العربية.نت

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بعد يوم من الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل بين موسكو وواشنطن، كشف الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو، عن الظروف الصعبة التي عاشها في السجون الأميركية.

فقد أوضح أن الظروف الصحية داخل السجون الأميركية محدودة وغير مرضية، حيث يعيش حوالي 80-100 شخص في قاعة مشتركة.

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وأضاف أن الأسرة داخل السجن حديدية وتحظر فيها الوسائد، بالإضافة لحظر الطرود من الخارج بما في ذلك الأدوية، بحسب ما تحدث لصحيفة "إزفستيا" الروسية ونقلت عنه "روسيا اليوم".

تبادل في تركيا

وكان الطيار الروسي أفرج عنه أمس في صفقة تبادل مع السجين الأميركي، تريفور ريد، ضابط المشاة البحرية الأميركي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن في روسيا.

فيما جرت عملية التبادل في تركيا، نقل بعدها ياروشينكو في نفس اليوم إلى موسكو، حيث التقى زوجته وابنته.

الأسير الأميركي المفرج عنه برفقة زوجته (رويترز)
الأسير الأميركي المفرج عنه برفقة زوجته (رويترز)

يذكر أن تبادل السجناء كان على جدول الأعمال في القمة التي عقدها الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في يونيو 2021.

صفقة أخرى محتملة

وهناك أميركيان آخران مسجونان في روسيا هما بول ويلان مدير الأمن السابق لشركة قطع غيار سيارات وبريتني غرينر لاعبة كرة السلة المتهمة بحيازة مخدرات. وقد يحصل تبادل آخر من نفس النوع.

وحصلت آخر عملية تبادل سجناء بين واشنطن وموسكو في عام 2010 في فيينا.

وشملت آنا تشابمان وهي شابة روسية كانت تقيم في نيويورك واعتقلت بتهمة التجسس، وسيرغي سكريبال وهو ضابط استخبارات روسي سابق وعميل مزدوج لبريطانيا.

وقد أثار تسميمه في 2018 في جنوب انجلترا حيث لجأ، أزمة دبلوماسية كبيرة مع روسيا التي نفت على الدوام أن تكون حاولت قتل الجاسوس السابق.

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