.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غروسي: رصدنا زيادة بمستوى الإشعاعات في محطة تشيرنوبل

  • الخط
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي - رويترز
روسيا و أوكرانيا

غروسي: رصدنا زيادة بمستوى الإشعاعات في محطة تشيرنوبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، الخميس، أن هناك زيادة في مستوى الإشعاعات في محطة تشيرنوبل النووية، لكنه أضاف أن الوضع مستقر.

الوكالة الذرية: كييف استعادت الاتصال بمحطة تشيرنوبل العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الوكالة الذرية: كييف استعادت الاتصال بمحطة تشيرنوبل

وقدم غروسي في مؤتمر صحافي من فيينا، ملخصا تقنيا عن وضع أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، التي وقعت فيها عام 1986 أسوأ كارثة نووية بالعالم.

كما عبر عن قلق الوكالة من الوضع في منشأة زابوريجيا النووية، والتي تقع على مقربة من محطة تشيرنوبل.

وقال "قلقون من تداعيات سيطرة القوات الروسية عليها"، مضيفاً "علينا القيام بعمليات تحقق من سلامة المعدات في منشأة زابوريجيا".

كذلك قال "سألتقي المسؤولين الروس لبحث وضع منشأة زابوريجيا النووية" التي قصفتها دبابات روسية في الرابع من مارس الماضي، ما تسبب بحريق وأثار خشية من حدوث كارثة.

تحذير من اليوم الأول

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية حذرت منذ اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، إزاء أهمية سلامة المنشآت النووية الأوكرانية.

كما تابع "نسعى إلى أن تغطي طواقمنا كل المنشآت النووية في أوكرانيا".

صورة لتضرر مبنى في محطة زابوريجيا النووية - رويترز 3 مارس 2022
صورة لتضرر مبنى في محطة زابوريجيا النووية - رويترز 3 مارس 2022

وقاد رفائيل غروسي قبل يومين، بعثة إلى محطة تشيرنوبل تضم خبراء متخصصين في الأمن والسلامة والضمانات من أجل إجراء التقييمات الإشعاعية.

يذكر أن القوات الروسية كانت سيطرت على محطة تشيرنوبل في اليوم الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية.

وعلى مدى شهر ونيّف، سيطرت تلك القوات على المنطقة التي تشهد نشاطاً إشعاعياً كبيراً، لتعود وتخرج منها في 31 مارس الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إقبال على الأسواق الشعبية المغربية مع اقتراب عيد الفطر رغم موجة الغلاء إقبال على الأسواق الشعبية المغربية مع اقتراب عيد الفطر رغم موجة الغلاء
اكتشف المزيد