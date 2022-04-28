أوكرانيا: حددنا أكثر من 8 آلاف حالة من جرائم الحرب

أكدت المدعية العامة لأوكرانيا ايرينا فينيديكتوفا، الخميس، أن المحققين الأوكرانيين حددوا "أكثر من ثمانية آلاف حالة" من جرائم الحرب المحتملة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

إلى هذا، قالت في مقابلة مع دويتش فيله الألمانية "لدينا الآن أكثر من ثمانية آلاف حالة".

مادة اعلانية

وفي وقت سابق، وجهت المدعية إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

كما أوضحت على تليغرام "وجهت التهمة إلى عشرة جنود من الكتيبة الروسية المؤللة 64 على ارتباط مع معاملة مدنيين بوحشية وانتهاكات أخرى لقانون الحرب وأعرافها".

تعاون غير مسبوق

يذكر أن مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان انضم، الاثنين الماضي، إلى التحقيق الأوروبي الجاري حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في تعاون غير مسبوق أعلنه كل من خان والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي "يورودجاست".

وقال خان في بيان، إن الوضع في أوكرانيا "يتطلّب عملاً جماعياً من أجل الحصول على أدلّة ذات صلة، وفي نهاية المطاف التأكد من أنّها ستُستخدم بطريقة فعّالة في الإجراءات الجنائية"، معتبراً هذا التعاون بين مكتبه ويورودجاست "خطوة تاريخية".

فريق تحقيق مشترك

بدورها، قالت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في بيان، إن "فريق التحقيق المشترك" الذي تمّ تشكيله في آذار/مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وبدعم من يورودجاست يرمي إلى تسهيل عمل المحقّقين والملاحقات القضائية في الدول المعنيّة، بالإضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال على المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن الحكومة الأوكرانية ودولا في الاتحاد الأوروبي، اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.