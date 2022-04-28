مستشار زيلينسكي: من حقنا ضرب أهداف عسكرية في روسيا

على وقع استمرار القتال بين الروس والأوكران لليوم الـ 64، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، أن "من حق" بلاده ضرب أهداف عسكرية روسية، ملمحا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

وأوضح بودولياك في تغريدة على حسابه في تويتر "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين، لذا سندافع عن أنفسهن بكل الوسائل بما يشمل ضرب مخازن وقواعد للروس"، مضيفا أن العالم بأسره يعترف بهذا الحق".

Ukraine should decide whether to strike 🇷🇺 military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked 🇺🇦 and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers 🇷🇺. The world recognizes this right. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

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"تحريض الغرب"

بالتزامن اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية بتحريض كييف علنًا إلى مهاجمة الأراضي الروسية.

إلا أنها حذرت الدول الغربية من تبعات هذا التصرف، قائلة "على الغرب أن يأخذ موسكو على محمل الجد عندما تقول إن توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد قاس".

أتى هذا التنبيه، بعد أن اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بوقت سابق اليوم، استهداف القوات الأوكرانية للوجيستيات روسية لعرقلة إمدادات الغذاء والوقود والذخيرة أمر مشروع.

سلسلة انفجارات

يذكر أن روسيا شهدت أمس سلسلة من الانفجارات جنوب البلاد، وحريق في مستودع للذخيرة، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث وصفها مسؤول أوكراني كبير بأنها رد على "الغزو الروسي"!.

وقد أكدت موسكو مرار أن أي تهديد لأراضيها سيرد عليه بقوة وقسوة، فيما تدخل العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي الجارة الغربية شهرها الثالث، وسط تقديرات بأن تطول وتكمتد لأشهر بعد!