9 قتلى في تفجيرين استهدفا حافلتين في مزار شريف بأفغانستان

قتل تسعة أشخاص على الأقل في تفجيرين منفصلين استهدفا حافلتين صغيرتين، الخميس، في مزار الشريف في شمال أفغانستان، وفق الشرطة.
وصرح آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، لوكالة فرانس برس أن التفجيرين "استهدفا على ما يبدو ركاباً شيعة"، وأنهما أسفرا عن 9 قتلى و13 جريحاً.
كما أوضح أن الانفجارين على بعد دقائق من بعضهما.ولم يتضح مصدر الانفجارين، ولم يذكر وزيري مزيدا من التفاصيل.
كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وطوقت قوات الشرطة، التابعة لطالبان، المنطقة.
مخاوف أمنية
جاء هذا الهجوم وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات دامية تهز أفغانستان، بعد أيام من تفجير دامٍ استهدف مسجدا بمدينة مزار شريف، أدى إلى مقتل إلى 10 قتلى، و15 جريحاً.
ووقع التفجير في 21 أبريل الجاري في مسجد "سيه دوكان"، في منطقة مزدحمة بالمدينة التابعة لمحافظة "بلخ".
من جهته، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، بحسب بيان بثته قناة تلغرام التابعة له.
وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية منذ استيلاء طالبان على الحكم منتصف أغسطس/آب الماضي، فيما تلقي الحركة باللوم في معظم التفجيرات على تنظيم داعش الإرهابي.
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