أفغانستان.. مقتل العشرات بانفجار مسجد في كابل

كشف مدير مسجد في العاصمة الأفغانية كابل بمقتل أكثر من 50 مصلياً، اليوم الجمعة، وذلك بانفجار قوي، بحسب رويترز.

وفي سابق أوضح متحدث باسم حركة طالبان أن انفجارا قويا وقع في مسجد بالعاصمة الأفغانية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وفق وكالة أسوشيتيد برس.

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وكان مئات المصلين تجمعوا لأداء صلاة آخر جمعة من شهر رمضان، وحيث كان "مسجد خليفة أغا غول جان" ممتلئا عن آخره، حسبما قال سكان محليون.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها

من جهته، لم يتمكن محمد نافي، المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان، من ذكر مزيد من التفاصيل كما طوق رجال أمن الحركة المنطقة وأغلقوها.

ولم يعرف سبب الانفجار بعد، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.

وكان الانفجار من القوة بحيث اهتز الحي الذي تواجد فيه المسجد من شدته، وفقا لسكان تحدثوا شريطة كتمان هوياتهم خوفا على سلامتهم.

في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في الحي الواقع شرقي العاصمة كابول وأغلبية سكانه من المسلمين السنة.

هجمات مشابهة

يشار إلى أن الانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات مشابهة وسط هجمات لا تهدأ في أنحاء أفغانستان.

استهدفت هجمات مشابهة على مساجد أيضا الأقلية الشيعية في البلاد وأعلن فرع تنظيم داعش في ولاية خراسان مسؤوليته عنها.

وصعد داعش هجماته في أنحاء أفغانستان ليصبح العدو الرئيسي لحركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد في آب الماضي.