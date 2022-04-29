.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أفغانستان.. مقتل العشرات بانفجار مسجد في كابل

  • الخط
من محيط المسجد في كابل (أ ف ب)
من محيط المسجد في كابل (أ ف ب)

أفغانستان.. مقتل العشرات بانفجار مسجد في كابل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف مدير مسجد في العاصمة الأفغانية كابل بمقتل أكثر من 50 مصلياً، اليوم الجمعة، وذلك بانفجار قوي، بحسب رويترز.

وفي سابق أوضح متحدث باسم حركة طالبان أن انفجارا قويا وقع في مسجد بالعاصمة الأفغانية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وفق وكالة أسوشيتيد برس.

احتجاجات في كابل على سوء معاملة إيران للاجئين الأفغان العرب والعالم احتجاجات في كابل على سوء معاملة إيران للاجئين الأفغان

وكان مئات المصلين تجمعوا لأداء صلاة آخر جمعة من شهر رمضان، وحيث كان "مسجد خليفة أغا غول جان" ممتلئا عن آخره، حسبما قال سكان محليون.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها

من جهته، لم يتمكن محمد نافي، المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان، من ذكر مزيد من التفاصيل كما طوق رجال أمن الحركة المنطقة وأغلقوها.

ولم يعرف سبب الانفجار بعد، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.

من محيط المسجد في كابل (أ ف ب)
من محيط المسجد في كابل (أ ف ب)

وكان الانفجار من القوة بحيث اهتز الحي الذي تواجد فيه المسجد من شدته، وفقا لسكان تحدثوا شريطة كتمان هوياتهم خوفا على سلامتهم.

في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في الحي الواقع شرقي العاصمة كابول وأغلبية سكانه من المسلمين السنة.

هجمات مشابهة

يشار إلى أن الانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات مشابهة وسط هجمات لا تهدأ في أنحاء أفغانستان.

استهدفت هجمات مشابهة على مساجد أيضا الأقلية الشيعية في البلاد وأعلن فرع تنظيم داعش في ولاية خراسان مسؤوليته عنها.
وصعد داعش هجماته في أنحاء أفغانستان ليصبح العدو الرئيسي لحركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد في آب الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم اقتراب العيد.. شوارع بيروت التجارية شبه خالية بسبب الأزمة الاقتصادية رغم اقتراب العيد.. شوارع بيروت التجارية شبه خالية بسبب الأزمة الاقتصادية
اكتشف المزيد