البنتاغون للأميركيين: لا تذهبوا للقتال في أوكرانيا

حضّت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، الأميركيين على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقي شاب أميركي حتفه أثناء قتاله ضد القوات الروسية بحسب أفراد من عائلته.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح لشبكة "سي إن إن" "نواصل حضّ الأميركيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا"، مضيفا أن خبر مقتل الشاب "محزن" وتوجه بالعزاء لعائلته قبل أن يضيف: "إنها منطقة حرب ... ليست مكانا يجب أن يذهب إليه الأميركيون"، وفق وكالة "فرانس برس".

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قتل بمنتصف مارس

من جهتها، قالت والدة القتيل ريبيكا كابريرا لـلشبكة نفسها إن ويلي جوزف كانسل الذي أعلن مقتله الاثنين عن 22 عاما، وصل إلى أوكرانيا في منتصف مارس الماضي.

وأضافت والدة القتيل متحدثة عنه "أراد الذهاب إلى هناك لأنه كان يؤمن بما تقاتل أوكرانيا من أجله، وأراد أن يكون جزءا منه من أجل احتواء (التهديد) هناك ومنع وصوله إلى هنا".

يشار إلى أن الشاب ترك وراءه زوجة ورضيعا يبلغ سبعة أشهر، بحسب الصحافة الأميركية. وأكدت زوجته بريتاني كانسل وفاته في بيان أرسل إلى العديد من وسائل الإعلام الأميركية، محييةً "شجاعة زوجها البطل".

"فيلق دولي"

وويلي جوزف كانسل عسكري سابق في مشاة البحرية، وانضم إلى شركة شبه عسكرية خاصة وتطوع للقتال في أوكرانيا.

جدير بالذكر، أنه بُعيد بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل "فيلق دولي" من المتطوعين الأجانب للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مطلع مارس أن عدد المتطوعين الأجانب الذين وصلوا إلى بلاده ناهز 20 ألفا.