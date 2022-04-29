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الخارجية الأميركية ترد على لافروف: كلامه خيال وأكاذيب

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خاص

الخارجية الأميركية ترد على لافروف: كلامه خيال وأكاذيب

دبي - العربية.نت

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اعتبر الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمكانية والقدرة على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال وربيرغ في تصريحات خاصة لـ"العربية" إنه "لا يحق لأي دولة غزو دولة أخرى وتغيير حدودها بالقوة"، وفق تعبيره.

كما أضاف: "مستعدون للدفاع عن كل الدول في حلف الناتو"، مشدداً على أن "الناتو حلف دفاعي ولم يقم بغزو روسيا ولم يتدخل بها".

إلى ذلك لفت إلى أن "أثر العقوبات سيتفاقم على الاقتصاد الروسي مع مرور الوقت".

فيما رأى أن "كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مليء بالخيال والأكاذيب".

وقال وربيرغ إن "روسيا أكثر من استخدم الأسلحة البيولوجية في العالم".

في حين أكد: "متفقون مع روسيا على عدم استخدام السلاح النووي".

إلى ذلك أردف قائلاً: "نرفض اتهامات لافروف بأننا نستخدم المساعدات كسلاح ضغط".

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