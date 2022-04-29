بوتين تلقى دعوة لحضور قمة العشرين وأعلن أنه سيشارك فيها

وجه الرئيس الإندونيسي Joko Widodo دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة G20 المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بجزيرة "بالي" الإندونيسية، وفقا لما بثت الوكالات عما ذكره ويدودو في مؤتمر صحافي فيديوي عقده اليوم الجمعة، وفيه أضاف أن بوتين شكره خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس لدعوته وأبدى رغبته بحضورها.

ورجح الرئيس الإندونيسي التوصل إلى حل وسط في مسألة مشاركة بوتين في القمة القادمة، بعد الضغط الغربي المكثف الرامي إلى إقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على حملتها العسكرية في أوكرانيا.

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زيلينسكي أيضاً

كما ذكر الرئيس الإندونيسي المعروف بلقب Jokowi أنه دعا إلى "قمة العشرين" أيضا نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي سبق وأعلن أمس الخميس عبر حسابه في "تويتر" عن تلقيه الدعوة لحضور الاجتماع المقبل.

إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن للصحافيين اليوم الجمعة أن القرار بشأن مشاركة بوتين بالقمة "لم يتخذ بعد"، وقال ردا على سؤال عن إمكانية عقد اجتماع على هامش قمة G20 إنه "من السابق لآوانه التحدث عن الخيارات المحتملة"، متعهدا بإطلاع الرأي العام على أي قرارات ستأتي في هذا السياق بحسب ما بثته وكالة تاس الروسية.

وكان الكرملين أعلن أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره الإندونيسي أنشطة مجموعة العشرين ومستجدات الوضع في أوكرانيا، وذكر في بيان أن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة "المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي- الإندونيسي ومختلف نواحي أنشطة "مجموعة العشرين" التي ترأسها إندونيسا حاليا. كما ورد في البيان أن بوتين أطلع ويدودو على التقييمات الروسية للوضع في أوكرانيا.