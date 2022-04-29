دونيتسك: أميركا تزود أوكرانيا بأسلحة من الجيل الأول

اعتبر المتحدث باسم قوات دونيتسك الانفصالية في شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بأسلحة من الجيل الأول.
وحرب الجيل الأول، مصطلح أسسه الجيش الأميركي عام 1989، يشير لمراحل من حروب القوات المسلحة المنظمة.
33 مليار دولار دعم إضافي
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب الخميس، من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في تصعيد كبير لتمويل الولايات المتحدة للحرب ضد روسيا.
تفصيلا، يشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 8.5 مليارد ولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.
تكلفة المعركة
وقال بايدن في البيت الأبيض: "نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية... تكلفة هذه المعركة- ليست زهيدة- لكن الرضوخ للعدوان سيكون أفدح ثمنا".
من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما وصفه بأنه "خطوة مهمة للغاية" من جانب الولايات المتحدة.
وقال في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل: "أنا ممتن للشعب الأميركي وشخصيا للرئيس بايدن على ذلك. آمل أن يوافق الكونغرس بسرعة على طلب المساعدة لدولتنا".
يشار إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا تجاوزت ثلاثة مليارات دولار منذ أن أطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
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