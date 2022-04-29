غوتيريش: سنضاعف الجهود لإنقاذ الأرواح في أوكرانيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، مضاعفة الجهود لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف عبر حسابه على تويتر "تأثرت بصمود وشجاعة الشعب الأوكراني. رسالتي لهم بسيطة: لن نستسلم".

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كما قال إن الأمم المتحدة ستضاعف جهودها في هذه الحرب كحال كل الحروب، مضيفاً "المدنيون هم من يدفعون الثمن الأكبر دائما".

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb — António Guterres (@antonioguterres) April 29, 2022

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها نفذت ضربة جوية على كييف "عالية الدقة"، بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري زيارة للعاصمة الأوكرانية.

وتعرّضت كييف لقصف روسي، مساء الخميس، تزامن مع زيارة أعلى مسؤول أممي، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة منذ منتصف نيسان/أبريل الجاري، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

كما شاهد مراسلو فرانس برس نيراناً تلتهم طابقاً في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

انتقادات حادة من كييف

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان وصل أوكرانيا، عقب زيارة، الثلاثاء، لموسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل بحث الصراع بين البلدين، والدفع نحو التهدئة، وإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول على وجه التحديد.

فيما وجهت الرئاسة الأوكرانية انتقادات حادة له، بسبب جدول تلك الزيارة التي كانت من المفترض أن تبدأ بكييف، وفق زيلينسكي، الذي قال خلال أحد خطاباته المصورة، تعليقا على زيارة المسؤول الأممي، "لا أرى جثثا في شوارع موسكو"، في إشارة إلى الدمار والموت الذي أصاب العاصمة الأوكرانية، بما يتطلب رسالة دعم قوية من الأمم المتحدة، تتجسد بزيارتها أولا.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، دانت الأمم المتحدة القتال والصراع، فيما اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد، ضد موسكو، التي فرضت عليها آلاف العقوبات.