قصف منشأة حدودية روسية مع أوكرانيا.. ولا إصابات
مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني لليوم الـ65 على التوالي، كشف حاكم مقاطعة بريانسك الروسية عن تعرض منشأة تابعة لحرس الحدود إلى القصف من داخل الأراضي الأوكرانية، اليوم الجمعة.
وذكر حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، على قناته في تطبيق "تلغرام" أن القصف بمدافع هاون استهدف مركزا لإدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، في بلدة بيلايا بيريوزكا.
لا إصابات
كذلك، أوضح بوغوماز أن القصف لم يخلف إصابات بشرية، لكنه ألحق ضررا بخطوط الإمداد بالمياه والكهرباء، مؤكدا أن أعمال الترميم قد أجريت لاستئناف الإمدادات، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
وأشار حاكم المقاطعة إلى أن القصف تسبب في اقتلاع شجرة في مقبرة محلية.
يذكر أن الحادثة ليست الأولى في الآونة الأخيرة التي تتعرض فيها مناطق روسية متلاصقة مع حدود أوكرانيا للقصف من الجانب المقابل من الحدود، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تواصلها موسكو في أراضي أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.
وقبل أيام اتهم حاكم مقاطعة بريانسك الجيش الأوكراني بقصف بلدة روسية تقع على بعد 10 كيلومترات عن الحدود المشتركة بين البلدين، ما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح.
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