لافروف: ليس دقيقاً ما نُقل عني بشأن الحرب النووية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ما نقل عنه بأن الحرب النووية واردة ليس دقيقاً.

وقال في مقابلة خاصة مع العربية الجمعة: "يجب أن لا تنشب حرب نووية بتاتاً".

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كما أضاف: "طالبت بإعادة تبني إعلان ريغان وغورباتشوف بنبذ الحرب النووية".

كذلك لفت لافروف إلى أن "إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت مترددة حيال مبادراتنا لمنع التسبب بحرب نووية".

وأردف قائلاً: "أعلنا وواشنطن العام الماضي تفاهماً يمنع التسبب بحرب نووية".

إلى ذلك أوضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أقر بخطأ بلاده التي رفضت أن تكون دولة نووية"، كاشفاً أن "زيلينسكي أعلن أن أوكرانيا قد تحصل على السلاح النووي".

وقال لافروف إن "هدف العملية العسكرية في أوكرانيا حماية مواطنينا في دونباس"، مضيفاً أن "هدفنا حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من هجمات أوكرانيا".

كما كشف أن "أوكرانيا قتلت 14 ألف شخص في دونيتسك ولوغانسك خلال 8 سنوات".

كذلك شدد على أن "أهداف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا غير قابلة للنقاش"، موضحاً أن "العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي بمجرد تحقيق أهدافها"، قائلاً: "سنحقق ما نريد في أوكرانيا قريباً".